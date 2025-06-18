نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: حياة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران معرضة للخطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن حياة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران معرضة للخطر جراء الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

ودعت روسيا القيادة الإسرائيلية إلى مراجعة مواقفها وإيقاف الغارات على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة.

وأضافت: "الجانب الروسي يتوقع من إدارة الوكالة إعداد تقرير مكتوب مفصل في أقرب وقت ممكن للنظر فيه من قبل مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي، يتضمن تقييما موضوعيا "دون تجميل" للضرر الذي ألحقه الإسرائيليون بأمن المجمع النووي الإيراني".

كما أشارت الوزارة إلى أن حياة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدين في المنشآت النووية في إيران معرضة للخطر.

كما أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في وقت سابق من اليوم أن "الهجمات الإرهابية المتكررة استهدفت البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا استمرت، فقد تؤدي إلى عواقب كارثية