نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن تصديها لهجمات سيبرانية واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "الإختلالات بالإنترنت في البلاد ناجمة عن هجمات سيبرانية وسيتم معالجة الأمر خلال الساعات المقبلة"، مؤكدة أن "الهجمات لم تحقق أهدافها الأساسية".

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الجهات المعنية بالحرب السيبرانية أن "الاختلالات بالإنترنت في البلاد ناجمة عن هجمات سيبرانية عنيفة".

وأعلنت هيئة الأمن السيبراني الإيرانية، الثلاثاء، أن إسرائيل "شرعت بشن حرب سيبرانية تستهدف البنى التحتية الرقمية الحيوية في البلاد، في محاولة لتعطيل الخدمات الإلكترونية على نطاق واسع".

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن "فرقها الفنية نجحت في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية المعادية"، مؤكدة أن "الهجمات استهدفت أنظمة الخدمات العامة والمنصات الحكومية الحيوية".

وأضاف البيان أن "الكيان الصهيوني بدأ منذ ساعات بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية المنظمة ضد البنى الرقمية للبلاد"، وأن "الجهات الفنية المختصة تعمل حاليا على استعادة الخدمات المتضررة وضمان استقرار الأنظمة التقنية".

وأكدت الهيئة أن "الهجمات لم تحقق أهدافها الأساسية، وأن البنية التحتية الرقمية الإيرانية لا تزال تحت السيطرة