العالم اليوم - نتنياهو: سندمر المنشآت النووية الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:24 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: "سنفعل كل ما يلزم، وسندمر المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "نحن نزيل إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدد وجودنا".

وشدد على أنه "إذا ضربنا إيران بقوة فإن ذلك سيؤثر على حماس".

ودعا الرئيس دونالد ترامب إيران يوم الثلاثاء إلى "استسلام غير مشروط" وحذر من أن صبر الولايات المتحدة ينفد لكنها لا تنوي "القضاء" على الزعيم المرشد الإيراني، "في الوقت الراهن"، وذلك مع استمرار الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد يواجه مصير صدام حسين، الذي أطيح به في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وأُعدم في 2006 بعد محاكمة.

وصرّح كاتس لمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار "أحذر الدكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين".

وأفادت تقارير لاحقة بوقوع انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة أصفهان بوسط البلاد، بينما قالت إسرائيل إن إيران أطلقت المزيد من الصواريخ باتجاهها ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وجنوب إسرائيل.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه نفذ ضربات على 12 موقعا لإطلاق الصواريخ ومنشأة تخزين في طهران.