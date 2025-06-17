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السفارة الإيرانية في لبنان ترد على تهديدات ترامب للمرشد الأعلى خامنئي

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السفارة الإيرانية في لبنان ترد على تهديدات ترامب للمرشد الأعلى خامنئي

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السفارة الإيرانية في لبنان بيانا مساء الثلاثاء، ردت من خلاله على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرشد الأعلى على خامنئي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب نشرته على منصة "X": "تهديدات ترامب لقائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي هي حماقة ما بعدها حماقة".

وأضافت: "هذا القائد المقدام الذي لا ترعبه تهديدات الجبناء، خلفه أمة لا تعرف الخنوع ولا الهوان".

واختتمت السفارة التدوينة بالقول: "حفظه الله من مكائد الطغاة، ورد كيدهم في نحورهم

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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