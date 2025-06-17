العالم اليوم - فيديو.. غارات عنيفة على شرق طهران وانفجار كبير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:24 مساءً - تعرضت مناطق شرق العاصمة الإيرانية طهران إلى غارات متواصلة أحدثت انفجارات شديدة، وذلك فيما تصعد إسرائيل من حملتها الجوية على البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو انفجارات شديدة حيث وصل لهيبها إلى ارتفاعات كبيرة في السماء. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية أطلقت موجة غارات في قلب إيران ضد منصات وبطاريات صواريخ موجهة نحو إسرائيل. واستهدفت الغارات ثلاثة مواقع رئيسية تخص مقرات الحرس الثوري ومن ضمنها فيلق القدس.

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