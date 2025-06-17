عاجل- ترامب يفجر الشرق برسالة نارية: إيران تحت قبضتنا الجوية.. والمرشد في مرمانا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سلسلة تحذيرات لإيران، الثلاثاء، قائلا إن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي "هدف سهل"، مشيرا إلى أن "صبر أمريكا ينفد".

منشور ترامب

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "نعرف بالضبط أين يختبئ ما يُسمى بـ(المرشد الأعلى). إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقوم بالقضاء عليه (قتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!"

وفي منشور أصدره في وقت لاحق من سطر واحد، كتب ترامب بأحرف كبيرة: "استسلام غير مشروط".

وأفادت شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفقا لمصدرين.

إسرائيل تحذر المرشد الإيراني خامنئي من مصير كـ "صدام حسين"

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، محذرا إياه من مصير مشابه لمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وفي تقييم للوضع الميداني، قال كاتس: "أحذر الديكتاتور الإيراني من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل. عليه أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران، الذي سلك ذات الطريق ضد إسرائيل"، في إشارة واضحة إلى صدام حسين.