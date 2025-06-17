ترامب: المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نعلم تماما أين يختبئ المرشد الإيراني ولن نقتله"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وفي منشور أصدره في وقت لاحق من سطر واحد، كتب ترامب بأحرف كبيرة: "استسلام غير مشروط".

وأفادت شبكة CNN خلال عطلة نهاية الأسبوع أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفقا لمصدرين.

ترامب: على إيران الاستسلام

وتابع: "على إيران الاستسلام غير المشروط"، مضيفا أن إيران لديها وفرة في المعدات لكن لا تقارن بالمعدات الأمريكية.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن «المرشد الأعلى هدف سهل ولن نقضي عليه على الأقل في الوقت الحالي».

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه «لدينا الآن سيطرة كاملة على سماء إيران».

وتابع: «لا أحد يتقن صنع المعدات العسكرية مثل أمريكا».

تغيير النظام في إيران

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يقتنع بفكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير النظام في إيران.