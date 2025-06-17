نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يتراجع عن الاغتيال الآن: "لن نغتال المرشد الإيراني.. ربما لاحقًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يرفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي.. كشف مسؤول أمريكي لشبكة "CNN"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض اقتراحًا إسرائيليًا يستهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق من ولايته.

ترامب يرفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي

ترامب يرفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي

ورغم التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، فإن ترامب عبّر في أكثر من مناسبة، سواء بشكل معلن أو في كواليس صنع القرار، عن رغبته في إبقاء بلاده بعيدة عن الدخول المباشر في صراعات جديدة بالشرق الأوسط، خاصة تلك التي قد تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

ومع ذلك، استمرت واشنطن في تقديم دعم دفاعي لإسرائيل، لا سيما في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي تستهدف أراضيها.

نتنياهو: "التقارير غير صحيحة.. ولن أعلق"

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الأنباء المتداولة حول وجود خطة لاغتيال خامنئي، قائلًا خلال مقابلة أجراها صباح الأحد، مع المذيع بريت باير على قناة "فوكس نيوز": "هناك الكثير من التقارير الكاذبة التي تتحدث عن محادثات لم تحدث أصلًا، ولن أخوض في تفاصيلها".