نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل اليوم الثلاثاء، تحذيرا من رشقة صاروخية إيرانية، فيما أعلن الجيش أن قواته تعمل على اعتراضها.

وأصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرا مسبقا جاء فيه: "في أعقاب رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، من المتوقع أن يتم تفعيل الإنذارات في الدقائق المقبلة في عدة مناطق".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصد الجيش إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، تعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".

ودعا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ فورا، قائلا: "يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر، لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية"، كما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن "بطاريات ثاد الأمريكية شاركت في عملية الاعتراض الأخيرة للصواريخ الإيرانية".

وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، أصيب 4 أشخاص في الهجوم الصاروخي الإيراني أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء الهجوم، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذنا يسمح بالخروج من المناطق المحمية والملاجئ