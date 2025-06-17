نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: الدفاع ليس محكما في مواجهة الصواريخ الإيرانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء، بتفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأكد أنه وفي الوقت الحالي يعمل سلاح الجو على اعتراض وشن هجمات عند الضرورة للقضاء على التهديد.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأشار في السياق إلى أن الدفاع ليس محكما لذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.