نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن الضرر الذي لحق بقاعات تخصيب اليورانيوم بمحطة نطنز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بعد تحليل الصور الفضائية للمنشآت النووية الإيرانية، تم اكتشاف آثار إصابات في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفق ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان الوكالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "إيران: بناء على التحليل المستمر للصور الفضائية عالية الدقة التي التقطت بعد الهجمات يوم الجمعة، واللتي نفذتها إسرائيل ضد إيران، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى إصابات مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز." كما أوضحت الوكالة أنه لم تسجل أي تغييرات في المنشآت الإيرانية في أصفهان وفوردو.



وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ‏غروسي، قد قال في وقت سابق إن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية، "ربما تضررت بشدة إن لم تدمر بالكامل".