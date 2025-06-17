العالم اليوم - فيديو.. إيران تعلن إطلاق دفعة صاروخية جديدة على إسرائيل  

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:24 مساءً - أطلقت إيران دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، في وقت تحتدم المواجهة بين البلدَين اللذين يتبادلان الهجمات منذ خمسة أيام.
وقال التلفزيون الرسمي "بدأت الدفعة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3 على الأراضي المحتلّة"، بينما أفادت وكالة تسنيم بأنّ الدفعة الجديدة التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني تتألف من "هجمات بالصواريخ والمسيّرات".
من جانبهـ قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد.
وطلب الجيش من السكان دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
في وقت سابق قال العميد علي رضا طلائي نك، المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نمتلك يداً ممتلئة في المجال العسكري، ونمتلك أسلحة متطورة مصنّعة محلياً. وبفضل التقديرات الدقيقة لسلوكيات العدو، زُوِّدت قواتنا المسلحة بأحدث التقنيات. اليوم، استخدمنا أحد صواريخنا المتقدمة لأول مرة، ولم يتمكن العدو من اعتراضه. ومع مرور الوقت، ستتآكل قدرة الكيان الصهيوني على الصمود".
وختم قائلاً: "إن شاء الله، سيرى شعبنا مفاجآت جديدة من قبل قواتنا المسلحة. هذه الحرب تشمل أبعاداً صلبة وناعمة؛ وفي ساحة القتال الصلب، ترد قواتنا المسلحة بقوة، والعدو يشعر تماماً بمدى هشاشته في هذا المجال. وعلى المستوى الاستراتيجي، لا يملك العدو الصهيوني القدرة على الاستمرار في حرب طويلة، وسينهار قريباً بإذن الله".
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