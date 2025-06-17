العالم اليوم - ترامب: لدينا "سيطرة كاملة وتامة" على الأجواء الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 07:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك "سيطرة كاملة وتامة" على الأجواء الإيرانية، مشيدًا بتفوق الصناعات العسكرية الأميركية على الأنظمة الدفاعية الإيرانية.

وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "لدينا الآن سيطرة كاملة وتامة على السماء فوق إيران. إيران تمتلك أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية جيدة وبكميات كبيرة، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية المصنوعة والمُصممة داخل الولايات المتحدة".

وأضاف: "لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأميركية".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة الماضي، حيث تتواصل الضربات المتبادلة لليوم الخامس على التوالي، ما يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع إقليمي شامل.