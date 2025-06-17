شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان على غزة و»إسرائيل» تركز مجازرها فـي خان يونس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلفِّةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى مركزة المجازر في خان يونس حيث إنه وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٧٩ شهيدًا منذ الفجر ـ وحتى إعداد الخبر ـ نصفهم بخان يونس جنوب قطاع غزَّة. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى في خان يونس أربعين شهيدًا في مناطق متفرقة من المدينة خلال أربع وعشرين ساعة. وصباح أمس ارتقى شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي استهداف نازحين خلال انتظارهم المساعدات قرب مركز المساعدات الأميركية غرب مدينة رفح وجرى نقلهم إلى المشافي الميدانية. وجدد الاحتلال قصفه للقرى الشرقية من خان يونس مع الاستمرار بتدمير المباني، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزَّة شمال مُخيَّم النصيرات وسط القطاع. وحذرت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزَّة من الكارثة البيئية والصحية الناجمة عن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليَّات تقديم الخدمات وذلك منذ عدة أيام، جراء منع الاحتلال «الإسرائيلي» إدخال الوقود للجهات والمؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزَّة. واكدت توقف كامل لخدمات بلدية خان يونس الأساسية عن العمل وخصوصًا في قطاعات المياه والصرف الصحي والآثار الكارثية. وأشارت في بيان لها إلى انتشار الكوارث البيئية والصحية الناجمة عن توقف المحطات وما سينتج عنه من تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة والى تعذر تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية عن العمل وحرمان ما يزيد عن (900،000) نسمة من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه النظيفة للشرب والصالحة للاستخدام.

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