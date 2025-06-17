تأجيل المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين

نيويورك ـ العُمانية: أعلنت الأمم المتحدة عن تأجيلها المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي كان من المزمع عقده الأسبوع المقبل. وجاء في بيان صادر عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة تواصل تنسيقها مع الدولتين الرئيستين المشاركتين في تنظيم المؤتمر، فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتحديد مواعيد جديدة لانعقاده.

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