نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: نرى أن إسرائيل ترفض الانخراط في مسار سلمي مع إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن روسيا تلاحظ رفض إسرائيل الدخول في مسار سلمي لتسوية النزاع مع إيران، وعدم رغبتها في اللجوء إلى وساطة لحل الأزمة.

وأوضح بيسكوف في إفادة صحفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في وقت سابق عن استعداد موسكو لتقديم وساطتها بهذا الصدد إذا اقتضت الحاجة.

وتابع: "تعلمون أن الجانب الروسي أظهر استعداده لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، إلا أن ما نشهده حاليا هو غياب أي رغبة من جانب إسرائيل للجوء إلى الوساطة أو للانخراط في مسار سلمي".

وفي السياق أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ هما الزعيمان الوحيدان القادران على وضع حد للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل.

في ليلة 13 يونيو، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بتطوير برنامج نووي عسكري سري يقترب من نقطة اللاعودة، واستهدفت الضربات الجوية وعمليات المجموعات التخريبية منشآت نووية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين بارزين، وقواعد جوية، ومنظومات دفاع جوي، بالإضافة إلى صواريخ أرض-أرض.

وردت إيران، التي تنفي وجود مكون عسكري في مشروعها النووي، بقصف صاروخي وإطلاق طائرات مسيرة مسلحة، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية في طهران، وارتفع عدد ضحايا المدنيين جراء إصابة المباني السكنية على الجانبين