ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وكل الخيارات مطروحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي ثمن، مشددًا على أن طهران تدرك تمامًا عواقب مهاجمة القوات الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته كندا عائدًا إلى واشنطن: "نحن نحتفظ بجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، ولن نسمح أبدًا لإيران بامتلاك السلاح النووي".

تفاوض مشروط واستعداد للرد العسكري

وحول احتمالية فتح قنوات تفاوض مع إيران، أشار ترامب إلى أن الأمر وارد، لكنه مشروط بتراجع طهران عن طموحاتها التوسعية واستعدادها الحقيقي لإنهاء النزاع.

وأوضح: "قد أرسل نائبي للتفاوض، لكنني سأقرر ذلك بعد عودتي إلى واشنطن. ما نحتاجه ليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت، بل نهاية شاملة للصراع مع إيران".

وأضاف ترامب أن الإيرانيين "يعرفون كيف يتواصلون" إذا أرادوا التفاوض، مؤكدًا أن الاتفاق النووي كان مطروحًا على الطاولة لكن طهران رفضته.

برنامج طهران النووي تحت المجهر

وحذر ترامب من أن إيران باتت قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تضع خططًا مفصلة للتعامل مع أي تهديد إيراني محتمل.

ورغم اعترافه بوجود شكوك حول قدرة القنابل الأمريكية على تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، إلا أنه شدد بقوة: "لن نسمح للبرنامج النووي الإيراني بالاستمرار، وسنمنع امتلاك إيران للسلاح النووي بأي ثمن".

إسرائيل والتصعيد: واشنطن تراقب

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من التصعيد مع طهران، قال ترامب إنه لا يمكنه التنبؤ برد الفعل الإسرائيلي: "سنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير متزايدة عن تنسيق أمريكي-إسرائيلي للتعامل مع التهديدات الإيرانية، لا سيما بعد تصاعد الهجمات السيبرانية والاستهدافات الجوية المتبادلة.

ترامب يهاجم بايدن ويتعهد بإصلاح السياسات الداخلية

على صعيد داخلي، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن سياساته أضرت باقتصاد البلاد وأمنها، خاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات والهجرة.

وأوضح: "الولايات المتحدة خسرت أكثر من 52% من سوق السيارات بسبب سياسات بايدن، والعاملون اضطروا لدفع رسوم باهظة".

وفي ملف الهجرة، اتهم بايدن بـ "السماح بدخول أكثر من 11 ألف مجرم ومختل عقليًا"، مؤكدًا أن إدارته ستقوم بـ "تسوية الوضع ومحاسبة من تسبب في هذا الانفلات".

استثمارات في الأدوية وتعاون مع اليابان

كما تحدث ترامب عن جهود لتوسيع الاستثمارات الأمريكية، خاصة في قطاع الأدوية، لتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الاتفاقات التجارية التي يجري العمل عليها "ستُنعش الاقتصاد الأمريكي".

واختتم حديثه بالإشادة بالحوار مع اليابان، واصفًا إياه بـ "الإيجابي والمثمر"، رغم وصفه للمفاوضين اليابانيين بـ "الصعبين"، لكنه أبدى تفاؤله بشأن تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.