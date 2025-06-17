العالم اليوم - روسيا: هناك تصعيد سريع وخطير بين إسرائيل وإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:28 مساءً - قال الكرملين، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تبدو مهتمة حاليا بأي جهود وساطة في صراعها المتصاعد مع إيران، وسط ما وصفه بـ"تصعيد سريع وخطير" بين الجانبين.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو، دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الطرفين إلى التحلي بضبط النفس، مشيرا إلى أن "مستوى الضبابية بشأن ما يجري بلغ حدا غير مسبوق".

وأضاف بيسكوف: "عرض روسيا للوساطة لا يزال قائما إذا اقتضت الحاجة، لكن في الوقت الراهن، نرى أن الجانب الإسرائيلي لا يُبدي اهتماما بالسعي إلى تسوية سلمية".

كما أكدت روسيا أنها تتيح لرعاياها فرصة الإجلاء من إيران عبر أذربيجان.

وتأتي التصريحات الروسية في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع إعلان إسرائيل تنفيذ ضربات على منشآت داخل إيران، وردود إيرانية متوقعة، وسط قلق دولي من توسع رقعة النزاع إلى صراع إقليمي شامل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أشار يوم الأحد، إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.

وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا".

لكن الأمور تسارعت بشكل كبير في الأيام الماضية، مما قد يبعد خيار "الوساطة الروسية" بين إسرائيل وإيران.