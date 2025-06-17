نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية وتفكيك خلية تجسس للموساد في البرز وأصفهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن إسقاط عدة طائرات مسيّرة إسرائيلية خلال هجوم نفذته تل أبيب على أهداف عسكرية في محافظة خراسان شرقي البلاد، وذلك في تصعيد جديد للتوتر العسكري بين طهران وتل أبيب.

وأوضحت مصادر عسكرية إيرانية أن الهجوم تضمن استهداف مواقع عسكرية حساسة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من التصدي للطائرات المسيّرة بنجاح.

وفي هذا السياق، صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بأن "القوات المسلحة استخدمت صاروخًا جديدًا في الهجوم الذي شنته اليوم على النظام الصهيوني، وهو صاروخ لم تتمكن الدفاعات الإسرائيلية من رصده قبل أن يصيب هدفه بدقة".

طهران تُعلن ضبط خلية تجسس لصالح الموساد في البرز وأصفهان

وفي تطور أمني متزامن، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الشرطة ألقت القبض على عدد من الأفراد المتهمين بالعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك في كل من محافظتي البرز وأصفهان.

وبحسب البيان الرسمي، فإن المتهمين كانوا يديرون ورشة سرية لإنتاج واختبار المتفجرات، في إطار تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الإيرانية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوياتهم واعتقالهم، كما تم التحفظ على المعدات والمواد التي كانت بحوزتهم.

وأكدت الوكالة أن هؤلاء العملاء كانوا على اتصال مباشر مع عناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ويتولون مهام تجسسية وتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف المنشآت الاستراتيجية في البلاد.

تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد الهجمات المتبادلة خلال الأسابيع الأخيرة، التي شملت استهداف مواقع نووية وعسكرية، ومحاولات تخريبية اتُهمت فيها شبكات تجسس تعمل لصالح جهات أجنبية.

وتسعى إيران، حسب تصريحات مسؤوليها، إلى تعزيز جاهزيتها الدفاعية والهجومية، في ظل ما تعتبره تهديدات متكررة من جانب إسرائيل، بينما تؤكد تل أبيب أنها مستمرة في عملياتها لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.