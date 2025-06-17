نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات عنيفة تضرب شمال إسرائيل والجيش يدعو السكان إلى الاحتماء بالملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد عسكري جديد ضمن سلسلة التطورات المتلاحقة بين إيران وإسرائيل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بوقوع دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة من شمال إسرائيل، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق تحذيرات عاجلة للسكان المدنيين.

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ ويطالب بالدخول الفوري إلى الملاجئ

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه مناطق شمال البلاد، مشددًا على أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي للهجمات، إلا أن خطر سقوط الشظايا أو الصواريخ قائم، ولذلك دعت قيادة الجبهة الداخلية السكان إلى الدخول الفوري إلى الملاجئ وأماكن الحماية.

وشددت التوجيهات الصادرة من قيادة الجيش على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، والبقاء في المناطق المحصنة حتى إشعار آخر، خاصة في المناطق القريبة من الحدود الشمالية ومستوطنات الجليل الأعلى.

تصعيد مستمر بين إيران وإسرائيل يدخل مرحلة حرجة

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، والتي تتضمن هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية، ردًا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمق الأراضي الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وقد أعلنت إسرائيل في وقت سابق حالة الاستنفار القصوى في الجبهة الداخلية، ورفعت جاهزية الدفاعات الجوية على امتداد خطوط التماس والحدود الشمالية، تحسبًا لمزيد من الهجمات الإيرانية المباشرة.

القلق يتصاعد وسط المدنيين والتحذيرات تتواصل

وتسود حالة من القلق والذعر في أوساط المدنيين الإسرائيليين في الشمال، خاصة مع تواصل سماع أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار في مناطق متعددة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري ليشمل مدنًا ومناطق استراتيجية أخرى.

ورغم محاولات الاعتراض، فإن التطورات المتسارعة تشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة، حيث باتت الأراضي الإسرائيلية في مرمى الصواريخ الإيرانية بشكل مباشر، وهو ما يمثل تطورًا خطيرًا وغير مسبوق منذ سنوات.