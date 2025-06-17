نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تمدد إغلاق أجوائها الجوية حتى الثانية ظهرًا بسبب تصعيد عسكري مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن تمديد إلغاء جميع الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت طهران، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات على خلفية التصعيد العسكري المتواصل مع إسرائيل.

بيان رسمي من منظمة الطيران المدني: القرار لحماية المسافرين

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن قرار تمديد الإغلاق الجوي جاء في ظل التطورات الأمنية المتسارعة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو ضمان سلامة الركاب والطائرات المدنية.

وشددت على أن المجال الجوي سيظل مغلقًا أمام حركة الطيران حتى الثانية ظهرًا، مع احتمال التمديد مجددًا إذا استمرت الظروف الراهنة.

الحرس الثوري يعلن انطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم، انطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدًا أن العملية تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، وتستمر حتى فجر اليوم الثلاثاء.

وأكد الحرس، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، أن هذه المرحلة من الهجمات تتم بقوة ساحقة ومدمرة، مشددًا على أن "إسرائيل لن تنعم بالهدوء"، وأن العمليات مستمرة بلا هوادة.

تعيين ناطق رسمي لعمليات "الوعد الصادق 3"

وفي تطور لافت، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعيين العقيد يمان تاجيك متحدثًا رسميًا باسم عمليات "الوعد الصادق 3"، في خطوة تؤشر إلى تصعيد تنظيمي وإعلامي للعملية العسكرية الجارية ضد إسرائيل.

ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع موجات الهجمات المستمرة، التي تمثل أقوى رد عسكري إيراني مباشر منذ سنوات على الأراضي الإسرائيلية، وتثير حالة تأهب قصوى في المنطقة.