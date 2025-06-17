نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مقتل رئيس الأركان الإيراني علي شادماني في غارة إسرائيلية دقيقة وسط طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور خطير ينذر بمزيد من التصعيد العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مقتل رئيس أركان الحرب الجديد في إيران، اللواء علي شادماني، وذلك في غارة جوية وصفت بـ "الدقيقة" استهدفت مقرًا قياديًا في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

أدرعي: تم القضاء على أعلى قائد عسكري في النظام الإيراني

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الجيش قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران، وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني، علي شادماني".

وأشار أدرعي إلى أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدًا أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة مركزة استهدفت مقر قيادة متقدم يقع في منطقة حساسة وسط طهران، ما أسفر عن مقتل شادماني على الفور.

شادماني.. منصب حساس وقرب مباشر من المرشد الإيراني

ووفق ما جاء في البيان، فإن اللواء علي شادماني كان يُعد من أبرز القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية، حيث شغل منصب رئيس أركان الحرب الإيرانية، إلى جانب قيادته لهيئة الطوارئ في القوات المسلحة الإيرانية، ما جعله مسؤولًا مباشرًا عن تنسيق العمليات بين الجيش الإيراني وميليشيات الحرس الثوري.

كما وصف أدرعي شادماني بأنه "الأقرب إلى المرشد الأعلى علي خامنئي"، وهو ما يعكس أهمية وخطورة موقعه داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية.

الضربة الثانية خلال أيام.. وتصعيد غير مسبوق بين الطرفين

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام فقط من تنفيذ إسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع حيوية في إيران، ضمن تصعيد عسكري متبادل غير مسبوق، بدأ عندما شنت تل أبيب غارات على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، فردّت طهران بهجوم صاروخي مكثف طال عدة مدن إسرائيلية، أبرزها تل أبيب وريشون ليتسيون.

ويُعد مقتل علي شادماني ضربة استراتيجية كبرى للمؤسسة العسكرية الإيرانية، ومن المحتمل أن يترتب عليها رد إيراني عنيف في الساعات أو الأيام القادمة، في ظل استمرار حالة التأهب القصوى في الجبهتين.