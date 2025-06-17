الخارجية الأمريكية والروسية توجهان نصائح لمواطنيهما المتواجدين في إيران وإسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارتا الخارجية الأمريكية والروسية نصائح لمواطنيهما المتواجدين في إيران وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب والهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وكتبت الخارجية على منصة "إكس": "على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب، وعليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. على المواطنين الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".

وأضافت أن المجال الجوي الإيراني لا يزال مغلقا، و"يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يخططون لمغادرة إيران جوا التواصل مع شركات الطيران بشأن خطط السفر".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن السفارة السويسرية، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران، مغلقة مؤقتا. مضيفة أنه يمكن لمواطنيها "التواصل مباشرة مع وزارة الخارجية الأمريكية عبر مراسلة السفارة الأمريكية في برن".

وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، قالت فيه: "في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس في إيران وإسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة الشخصية"

وأضافت: "نظرا لإغلاق المجال الجوي الإيراني، يُمكن للمواطنين الروس مغادرة هذا البلد برا عبر معبر أستارا الحدودي إلى أذربيجان. ومن إسرائيل، يُمكنكم التوجه إلى مصر المجاورة معبر "بيغن - طابا" أو الأردن معبر نهر الأردن (الملك حسين)".