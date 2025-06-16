العالم اليوم - بدء هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بدء هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 11:17 مساءً - أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن انطلاق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل، في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.

وأفاد التلفزيون بأن العمليات العسكرية تنفذ بشكل مشترك باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وتستهدف مدينتي تل أبيب وحيفا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل إن إيران تستعد لأكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية". لكن لم يتضح بعض حجم الضربة أو الأضرار الناجمة عنها.

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى الإخلاء في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا بإخلاء منطقة محددة في طهران.

وكان هجوم إسرائيلي قد استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في وقت سابق الإثنين.