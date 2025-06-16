العالم اليوم - تقارير: ترامب يجهز لمقترح "الفرصة الأخيرة" لإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 10:21 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يقدم عرضا جديد لإيران بشأن برنامجها النووي، كـ"فرصة أخيرة" لإحياء التفاوض حول برنامج إيران النووي.

ونقلت قناة "i24" الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله، إن دونالد ترامب يرتقب أن يقدم في الأيام المقبلة عرض "الفرصة الأخيرة" لإيران.

وتابع المسؤول الأميركي: "ربما يكون العرض مختلفا قليلا عن العرض السابق، وربما حتى أفضل قليلا، لإعطاء الإيرانيين شعورا جيدا، لكن المبادئ ستبقى: لا تخصيب ولا برنامج نووي".

وأضاف المصدر: "إسرائيل حاليا خارج اللعبة، فالمحادثات تجري بين إيران والولايات المتحدة من خلال وسطاء".

إيران تطلب الوساطة

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز قد ذكرتا، اليوم الاثنين، أن طهران طلبت عبر وسطاء عرب الضغط على ترامب لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية.

ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان إبلاغ واشنطن باستعدادها لإبداء مرونة في المحادثات النووية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

والإثنين، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،إن اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.

وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس" أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للقتال حتى آخر لحظة

تعليق ترامب

وفي وقت سابق، وعلى هامش اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في كندا، علق ترامب على هذه التطورات قائلا: "الإيرانيون يريدون التحدث، لكن كان عليهم القيام بذلك منذ وقت طويل، لقد منحناهم 60 يوما، وفي اليوم 61 قلت: لا توجد صفقة".

وتابع: "الأمر مؤلم للطرفين، لكن يمكنني القول إن إيران لا تنتصر في هذه الحرب. عليهم التحدث قبل فوات الأوان".