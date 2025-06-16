العالم اليوم - فيديو.. لحظة تدمير إسرائيل مقاتلات "إف-14" بمطار في طهران

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة تدمير إسرائيل مقاتلات "إف-14" بمطار في طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 10:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-14" داخل مطار بطهران، كان يشتبه في تحضيرهما لاعتراض طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكر الجيش الذي نشر فيديو للحظة استهداف الطائرات الإيرانية أن قواته الجوية أحبطت كذلك محاولة إطلاق طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل.

وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو تابعت وحدة الإطلاق، إلى جانب مواقع نشر الطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق والأسلحة في الميدان.

وأوضح الجيش أن الهجوم تم تنفيذه في عملية "تحول سريع"، وأسفر عن القضاء على الفريق المنفذ وتدمير المنصات قبل دقائق من انطلاق الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

في المقابل قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الدفاعات الجوية الإيرانية قد أسقطت طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز.

ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، في صراع بات يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقا دوليا متزايدا.