العالم اليوم - نتنياهو: قادرون على تدمير منشأة فوردو النووية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 10:21 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن بلاده ماضية في طريقها نحو النصر، مشددا على أن إسرائيل قادرة على إزالة التهديد الذي تشكله منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وقال نتنياهو: "هدفنا واضح؛ إزالة تهديد البرنامج النووي الإيراني، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية أخرى".

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت علماء نوويين إيرانيين، قائلا: "لقد ضربنا عشرة منهم، ويدنا قد تطال المزيد".

وأضاف: "نواصل تدمير الأهداف النووية بشكل منهجي، ودمرنا حتى الآن مئات الصواريخ وعددا كبيرا من منصات الإطلاق".

وتابع: "نستمر في استهداف منشآت إنتاج الصواريخ، واحدة تلو الأخرى، ولن نتوقف حتى نحقق النتائج المرجوة".

وحدد نتنياهو ثلاثة أهداف أساسية للحملة الإسرائيلية: "القضاء على الأسلحة النووية الإيرانية، وتفكيك محور الإرهاب، وضرب قدرات طهران على إنتاج الصواريخ".

وفيما يخص الطائرات المسيرة، قال: "دمرنا نحو نصف الطائرات الإيرانية المسيرة، أي ما يقارب الألف، ورغم امتلاكهم طائرات إضافية، إلا أن العديد منها يعاني من مشكلات تقنية... ولن أخوض في التفاصيل".