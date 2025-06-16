نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "تسنيم" مساء الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت "تسنيم" إنها الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.

وكان قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، قد أعلن عن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد.

والجمعة، أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن إيران أسرت طيار مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمثل نجاحا لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.

وحينها كذبت تل أبيب أسر طيار، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إعلام ايراني كاذب يواصل ترويج الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة