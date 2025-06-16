نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيران تشن الآن هجوما صاروخيا على إسرائيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن إيران تشن في هذه اللحظات هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الانذار تدوي في عدة مناطق من بينها حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "يطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد، كما أن الدفاع ليس محكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية