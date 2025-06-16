نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| ترامب من قمة السبع: إيران لن تنتصر ويجب أن تفاوض إسرائيل قبل فوات الأوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي يتصدر قمة مجموعة السبع

شارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الإثنين، في فعاليات اليوم الأول من قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا، حيث تصدر تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل جدول أعمال القادة المشاركين، وسط توقعات بتحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة.

ترامب: استعداد إيران للتفاوض مؤشر على خفض التصعيد

وفي تصريحات صحفية على هامش القمة، رأى ترامب أن رغبة إيران في التفاوض تُعد إشارة إلى نيتها تهدئة التوتر مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "عليهم إبرام اتفاق. إنه أمر مؤلم للطرفين، لكنني أقول إن إيران لن تفوز بهذه الحرب".

وشدد على ضرورة الإسراع في التفاوض، قائلًا: "يجب أن يتفاوضوا فورًا قبل فوات الأوان".

مهلة الـ60 يومًا.. وغياب الاتفاق

وتحدث ترامب عن تفاصيل فترة سابقة من المفاوضات النووية مع إيران، موضحًا: "أعطيتهم 60 يومًا، وكان لدي 60 يومًا لإبرام اتفاق نووي، وفي اليوم الـ61 قلت: 'ليس لدينا اتفاق'".

واعتبر ترامب أن هذا التلكؤ من جانب إيران كان أحد أسباب تفاقم الأزمة الحالية.

رفض التعليق على تدخل عسكري أميركي

عند سؤاله من قبل الصحفيين حول احتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في الصراع بين طهران وتل أبيب، تحفظ ترامب عن الرد قائلًا: "لا أريد الحديث عن ذلك"، ما فُسّر بأنه ترك الباب مفتوحًا أمام كافة السيناريوهات.

ترامب يتوقع اتفاق سلام قريب بين إيران وإسرائيل

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشال"، عبّر ترامب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراجة قريبة، قائلًا: "إيران وإسرائيل يجب أن تتوصلا إلى اتفاق، وستتوصلان إليه، تمامًا كما جعلت الهند وباكستان يتوصلان إلى اتفاق".

ويعكس هذا التصريح رغبة أميركية في استنساخ تجربة المصالحة بين أطراف نووية سابقة لحلّ الصراع الراهن في الشرق الأوسط.