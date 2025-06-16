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أحمد جودة - القاهرة - نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه أن إسرائيل تعتبر أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لا ينبغي أن "يعيش بأريحية"، وتنصحه بـ "تغيير غرفة النوم" ليلا.

مسؤول إسرائيلي: أنصح خامنئي بتغيير غرفة النوم ليلا!

كما أوضح المسؤول أن إسرائيل لا تقوم عادة باغتيال القادة السياسيين، بل تركز على المجالين النووي والعسكري. وأشارت الشبكة إلى أن المسؤول أضاف أن المرشد الإيراني يعد من بين متخذي القرار في هذين المجالين.

ونقلت الشبكة عن المسؤول قوله: "لا أعتقد أن أي شخص يتخذ قرارات بشأن هذه البرامج يجب أن يعيش بأريحية.. على المرشد الأعلى أن يغير غرفة نومه ليلا".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" في 15 يونيو، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فرض فيتو" خلال الأيام القليلة الماضية على خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.