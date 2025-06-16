العالم اليوم - إيران.. اندلاع حريق "متعمد" غربي طهران

انتم الان تتابعون خبر إيران.. اندلاع حريق "متعمد" غربي طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 05:21 مساءً - اندلع حريق متعمد في منطقة سعادات آباد شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أفادت به وكالة مهر للأنباء اليوم الإثنين.

ووفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر فإن الحريق كان متعمدا. ولم تصدر حتى اللحظة تفاصيل حول هوية المتورطين أو خلفيات الحادث، بينما تستمر الجهات المعنية في عمليات التحقيق.

وفي وقت سابق من الإثنين، تمكنت الجهات الأمنية في إيران من ضبط ورشة سرية مكونة من 3 طوابق في منطقة الري جنوب طهران، كانت تستخدم لإنتاج المتفجرات والقنابل الدقيقة.

وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب عدد من الطائرات المسيرة، ومنصات إطلاق، ومعدات تستخدم في تصنيع هذه المواد والأسلحة.

وجاءت المداهمة إثر بلاغ عن تحركات مشبوهة داخل أحد المباني السكنية في المنطقة.

كما تم اعتقل العشرات من ما وصفتهم إيران بـ"المخربين" و"الجواسيس" المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الصراع مع إسرائيل يوم الجمعة. حسب وسائل إعلام رسمية.