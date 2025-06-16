العالم اليوم - هكذا تحدد إسرائيل مواقع كبار المسؤولين الإيرانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 05:21 مساءً - أفادت وكالة "فارس" للأنباء، أن إسرائيل تستخدم تقنيات تتبع للهواتف المحمولة، لتحديد مواقع واغتيال مسؤولين إيرانيين. وذلك في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين إيران وإسرائيل.

وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء "فارس"، تستخدم إسرائيل تقنيات تتبع الهواتف المحمولة، حتو ولو كانت مغلقة، لتنفيذ عمليات اغتيال داخل التراب الإيراني

وHشارت الوكالة إلى أن هذه الطريقة هي التي استخدمتها إسرائيل، في اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وبحسب الوكالة: "حتى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة في أماكن اللقاء أو أثناء الانتشار العملياتي لا يضمن الحفاظ على سرية الموقع".

وبحسب التقرير، تهدف هذه الطريقة إلى تحديد مواقع كبار المسؤولين الإيرانيين بدقة، حتى عندما تكون هواتفهم مغلقة.

في المقابل أفادت صحيفة المعارف العربية أن هذا "الادعاء لم تؤكده أي جهة رسمي".

كما أُبرز في التقرير أن وسائل الإعلام الإيرانية توصي باستخدام هواتف آمنة ومضادة للتتبع لتقليل خطر الانكشاف.

وأوضحت "المعارف" العبرية أن جهات أمنية في طهران وجهت تعليمات للضباط وكبار المسؤولين الحكوميين بجمع هواتفهم وهواتف المحيطين بهم، بهدف تقليص خطر كشف المواقع والمعلومات الحساسة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، الأحد، مع نائبه ومسؤول آخر بارز بالجهاز، قتلى في غارة إسرائيلية.

وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري، أن "3 جنرالات استخبارات.. اغتيلوا واستشهدوا".

وخلال الموجات الأولى من الهجوم "الأسد الصاعد"، الجمعة، أعلنت إسرائيل أكثر من 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بما فيهم ب رئيس الأركان وقائد "الحرس الثوري"، وقيادات في سلاح الجو والفضاء التابع للحرس الثوري.

كما طالت الاغتيالات 9 من أبرز العلماء والخبراء الذين لعبوا أدوارا محورية في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال سلسلة من الغارات التي نفذت منذ فجر الجمعة.