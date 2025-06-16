قتيل ومصابان بإطلاق نار فـي مخيم للمهاجرين بفرنسا

باريس ـ العُمانية: أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم طفل، جراء إطلاق نار في مُخيَّم للمهاجرين قرب منطقة دانكيرك شمال فرنسا. وأفادت شارلوت أويت المدعية العامة في دانكيرك، بأن الحصيلة الأوَّلية لضحايا إطلاق أعيرة نارية في مُخيَّم لون-بلاج، هي قتيل وخمسة جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة، فيما أصيب الثلاثة الآخرون وبينهم امرأة وطفل، بجروح طفيفة. وأشارت إلى أن الشُّرطة أوقفت شخصين هما رجل بالغ، وقاصر يبلغ 17 عامًا، مبينة أن توقيفهما قد يستمر حتى أربعة أيام.

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