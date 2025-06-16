العالم اليوم - شركات طيران تعلق رحلاتها بسبب التوتر بين إسرائيل وإيران

انتم الان تتابعون خبر شركات طيران تعلق رحلاتها بسبب التوتر بين إسرائيل وإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 04:25 مساءً - فيما يلي أبرز شركات الطيران التي علّقت أو غيّرت مسارات رحلاتها:

شركة طيران إيجه اليونانية

ألغت الشركة جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب بما في ذلك رحلة الصباح المبكرة ليوم 12 يوليو، بالإضافة إلى جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وأربيل حتى صباح يوم 28 يونيو.

إير بالتيك

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 23 يونيو.

إيرفلوت

قالت الشركة الروسية إنها ألغت رحلاتها بين موسكو وطهران، وأجرت تغييرات على مسارات أخرى تمر عبر الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

إير يوروبا

قالت شركة الطيران الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 يوليو.

إير فرانس-كيه.إل.إم

قالت إير فرانس إنها علقت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقالت كيه. إل.إم إنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأول من يوليو تموز على أقل تقدير، وأضافت أن بعض الرحلات من وإلى وعبر بيروت قد تتعطل.

وقالت شركة ترانسافيا إنها ألغت الرحلات من وإلى تل أبيب وعمّان وبيروت حتى يونيو حزيران.

إير إنديا

أعلنت الشركة أن العديد من الرحلات الجوية جرى تحويلها أو إعادتها إلى المدن التي أقلعت منها.

أركيا

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركيا أنها ألغت جميع رحلاتها حتى 21 يونيو.

‭‭ ‬‬بلوبيرد إيرويز

قالت الشركة اليونانية إنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل من 13 إلى 21 يونيو حزيران (كاملة) وأوقفت الحجز للرحلات بين 22 و30 يونيو لحين اتضاح الوضع الأمني.

دلتا إيرلاينز

قالت شركة الطيران الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن السفر من وإلى تل أبيب أو عبرها قد يتأثر في الفترة من

12 يونيو إلى 31 أغسطس.

شركة طيران العال الإسرائيلية

أعلنت الشركة إلغاء جدول رحلاتها بالكامل لشركتي العال وسوندور حتى يوم الخميس 19 يونيو .

الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ألغت رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو.

طيران الإمارات

قالت الشركة إنها علقت مؤقتا جميع رحلاتها إلى الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت) حتى يوم الأحد 22 يونيو حزيران، وإلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى يوم الاثنين 30 يونيو.

فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان حتى 16 يونيو حزيران ومينسك وسان بطرسبرج حتى 17 يونيو حزيران، وإلى إيران

والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 20 يونيو.

إسرائيل إير

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو حزيران.

إيتا إيروايز

قررت شركة الطيران الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو تموز بما في ذلك رحلتين يوم الأول من أغسطس.

مجموعة لوفتهانزا

أعلنت لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران حتى 31 يوليو تموز، ومن وإلى عمّان وأربيل وبيروت حتى 20

يونيو.

وأضافت أنها ستتجنب أيضا المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي في الوقت الحالي.

بيجاسوس

أعلنت شركة الطيران التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى 19 يونيو، ورحلاتها إلى العراق والأردن حتى 16 يونيو.

وأضافت أنها ستسير رحلاتها إلى لبنان خلال ساعات النهار فقط.

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ألغت رحلاتها مؤقتا من وإلى العراق وإيران وسوريا.

رايان إير

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر.

الخطوط الجوية الرومانية (تاروم)

أعلنت الشركة تعليق جميع رحلاتها التجارية من وإلى تل أبيب حتى 23 يونيو وإلى بيروت وعمّان حتى 20 يونيو.

الخطوط الجوية التركية

قال وزير النقل التركي إن الخطوط الجوية التركية وشركات طيران تركية أخرى ألغت رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن

حتى 16 يونيو.

يونايتد إيرلاينز

قالت الشركة الأمريكية إن السفر من وإلى تل أبيب ربما يتأثر بين 13 يونيو والأول من أغسطس .

ويز إير

أعلنت الشركة تعليق عملياتها من وإلى تل أبيب وعمّان حتى 20 يونيو .