العالم اليوم - نتنياهو: إسرائيل تسيطر على سماء طهران ونحن على طريق النصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 04:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران. ونحن على طريق النصر".

وأضاف خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان: "نحن نضرب أهدافا للنظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين". وأضاف نتنياهو: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي". وتابع: "نقول لسكان طهران "أخلوا" أماكنكم، ونتخذ الإجراءات اللازمة". ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، في صراع بات يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقا دوليا متزايدا.

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