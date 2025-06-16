نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو | كشف أخطر وكر تجسس في إيران.. ضبط متفجرات ومسيّرات داخل مبنى استخدمه عملاء الموساد بمدينة ري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، عن توقيف أربعة عملاء مشتبه بهم، وكشفت عن ورشتين سريتين لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات، في مدينتي أصفهان وري، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا المتعاونة مع جهات أجنبية معادية.

ورشة لصناعة المسيرات في أصفهان

وكشف العميد محمد رضا هاشمي فر، نائب قائد شرطة محافظة أصفهان، أن قوات الأمن تمكنت من اكتشاف ورشة متخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة والأجسام الطائرة، كانت تقع في محيط مدينة أصفهان، وذلك بعد عمليات رصد دقيق ومتابعة استخباراتية دقيقة.

وأوضح العميد الإيراني أنه "تم ضبط كميات كبيرة من معدات وقطع غيار خاصة بالطائرات المسيّرة، إلى جانب اعتقال أربعة من العملاء المشتبه بتورطهم في تصنيع وتجهيز هذه المعدات"، مضيفًا أن الجهات المعنية باشرت فورًا باتخاذ إجراءات موسعة للتحقيق والتحليل الفني والتقني للمضبوطات.

ورشة سريّة بثلاثة طوابق في مدينة ري

وفي تطور موازٍ، أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية عن ضبط ورشة سرية متعددة الطوابق في مدينة ري، مكونة من ثلاث طبقات، كانت تُستخدم في تصنيع طائرات انتحارية ومواد متفجرة.

وأسفرت العملية الأمنية عن مصادرة أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى العثور على عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، ومنصات إطلاق، ومعدات تقنية متطورة تُستخدم في عمليات التصنيع والإعداد الفني لهذه الطائرات.

بلاغ شعبي يقود إلى كشف الورشة

وذكرت السلطات الإيرانية أن هذه العملية الأمنية الدقيقة جاءت على خلفية بلاغ شعبي من أحد المواطنين، أفاد بملاحظة تحركات مريبة داخل أحد المنازل السكنية الواقعة في المنطقة، الأمر الذي دفع الفرق الأمنية إلى التحرك السريع والتدخل، مما أسفر عن اكتشاف الورشة وضبط ما بداخلها.

تحذير رسمي من التعاون مع إسرائيل

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من توجيه إيران تحذيرات شديدة اللهجة للخونة والمتعاونين مع إسرائيل، حيث توعدت السلطات بعقوبات صارمة وسريعة بحق أي فرد يثبت ضلوعه في تقديم دعم أو تسهيلات لأي عمليات تخريبية داخل البلاد.

وأكدت مصادر إيرانية أن مثل هذه التحركات الأمنية تأتي ضمن إطار التصدي لمحاولات الاختراق الأمني الإسرائيلي، الذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية التوتر العسكري الأخير بين طهران وتل أبيب.