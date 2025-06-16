نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إخلاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد أضرار جسيمة جراء القصف الإيراني المكثف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات الأمريكية إخلاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد أضرار جسيمة جراء القصف الإيراني المكثف.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار جراء الهجوم الإيراني.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل، بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بعدما شنّت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجومًا واسعًا، استهدف مواقع إيرانية باستخدام أكثر من 200 طائرة حربية، طالت منشآت نووية ومراكز أبحاث وقواعد عسكرية، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لتقرير صادر عن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، فإن الهجمات؛ أدت إلى سقوط صواريخ في 30 موقعًا مختلفًا داخل إسرائيل، فيما بلغ عدد الصواريخ المطلقة من إيران نحو 370 صاروخًا، خلال 72 ساعة فقط. وأضاف التقرير أن من بين المصابين هناك 10 في حالة حرجة، و36 آخرون في حالة متوسطة، بينما تلقى 546 مصابًا آخرون علاجًا لإصابات طفيفة.

إيران تتعهد بالاستمرار

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن إيران ستواصل عملياتها ضد إسرائيل حتى تدميرها بالكامل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن البيان قوله: "يجب على أنصار النظام الإسرائيلي أن يعلموا أن العمليات الإيرانية الفعّالة والمتعمدة والقاتلة ضد الأهداف الحيوية للنظام ستستمر حتى تدميره بالكامل".

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضي هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.