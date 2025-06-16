نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هروب جماعي للإسرائيليين إلى الملاجئ بعد قصف إيراني استهدف مناطق سكنية في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السُلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن مقتل 24 إسرائيليًا وإصابة نحو 600 آخرين، في واحدة من أعنف جولات التصعيد العسكري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، فإن الهجمات؛ أدت إلى سقوط صواريخ في 30 موقعًا مختلفًا داخل إسرائيل، فيما بلغ عدد الصواريخ المطلقة من إيران نحو 370 صاروخًا، خلال 72 ساعة فقط. وأضاف التقرير أن من بين المصابين هناك 10 في حالة حرجة، و36 آخرون في حالة متوسطة، بينما تلقى 546 مصابًا آخرون علاجًا لإصابات طفيفة.

إيران تتعهد بالاستمرار

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن إيران ستواصل عملياتها ضد إسرائيل حتى تدميرها بالكامل.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن البيان قوله: "يجب على أنصار النظام الإسرائيلي أن يعلموا أن العمليات الإيرانية الفعّالة والمتعمدة والقاتلة ضد الأهداف الحيوية للنظام ستستمر حتى تدميره بالكامل".

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضي هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.

الإسرائيليون يختبئون في الملاجئ

كشفت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الإسرائيليين يعيشون تحت وقع هجمات صاروخية مكثفة مصدرها إيران منذ أمس، استهدفت عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر موجات متتالية من القصف الباليستي الذي استمر حتى ساعات دوت الخليج المتأخرة.

وأوضحت، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجوم الصاروخي بدأ بثلاث راشقات ضخمة، حملت معها مئات الصواريخ الباليستية، الجولة الأولى وحدها ضمت نحو 100 صاروخ، تلتها جولة ثانية مماثلة في العدد، فيما جاءت الموجة الثالثة أقل كثافة من حيث عدد الصواريخ لكنها أكثر اتساعًا في نطاق التأثير، حسب ما أظهرته التطبيقات التابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في أرجاء إسرائيل كافة، من شمالها إلى جنوبها، ما يعكس حجم التهديد وخطورته على المستوطنات والمدن الكبرى، وعلى رأسها تل أبيب.

موجتان إضافيتان خلال دوت الخليج... والملاجئ تعود لواجهة المشهد

استمرت الهجمات حتى ساعات دوت الخليج، حيث تم تسجيل موجة رابعة تم اعتراض معظم صواريخها من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، إلا أن بعضها سقط في مناطق مأهولة في تل أبيب، كما حدث في الموجات السابقة.

وتابعت أبو شمسية، أن بعد مرور أقل من ساعة على الموجة الرابعة، شهدت إسرائيل موجة خامسة جديدة، أعادت إطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، ما دفع الإسرائيليين والمستوطنين إلى الهروب للملاجئ مجددًا، بالرغم من إعلان الجبهة الداخلية في وقت سابق انتهاء «الحادثة الأمنية».