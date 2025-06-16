العالم اليوم - وكالة إيرانية: إسقاط مسيرة أميركية في غرب البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 03:24 مساءً - أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الإثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة أميركية متطورة من طراز MQ-9، أثناء تحليقها في أجواء محافظة إيلام غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن معاون محافظ إيلام تأكيده أن الطائرة تعود للجيش الأميركي، في تطور وصفه مراقبون بـ"الخطير"، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية المواجهات الإقليمية المستمرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من سماع دوي انفجارات متتالية غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجارات أو الأطراف المسؤولة عنها.

وتُعد الطائرة MQ-9 من الطائرات الهجومية عالية التقنية التي يستخدمها الجيش الأميركي في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة، مما يضفي حساسية بالغة على الحادثة التي قد تُفاقم التوتر العسكري في المنطقة.