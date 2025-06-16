العالم اليوم - شركة العال توقف الحجوزات من وإلى إسرائيل حتى نهاية يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 03:24 مساءً - أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران على موقعها الإلكتروني أنها لن تقبل حجوزات لرحلات من وإلى إسرائيل حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وقالت الشركة، مساء الأحد، إن هذه القيود سوف تستمر حتى اتضاح الوضع الأمني. وأضافت أنها تعمل على اتاحة الفرصة لعودة الركاب العالقين إلى أوطانهم.

وأضافت الشركة" بمجرد الحصول على الموافقات من السلطات الأمنية والجوية ذات الصلة، سوف نبذل كل ما في وسعنا لتمكين أكبر عدد ممكن من الركاب من العودة، كما سوف نستأنف تدريجيا جدول الرحلات الجوية ونقوم بتسيير رحلات مخصصة من جهات قريبة من إسرائيل".