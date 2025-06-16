نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تُنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس لصالح الموساد الإسرائيلي بعد إدانته بالتجسس والتخريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّذت السلطات الإيرانية صباح اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق إسماعيل فكري، المدان بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم.

تفاصيل القضية: مهام سرية واتصالات مشفّرة مع الموساد

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن فكري اعتُقل عام 2023 في عملية استخباراتية معقدة داخل البلاد، كشفت عن تورطه في تقديم معلومات أمنية شديدة الحساسية إلى إسرائيل، مقابل مكافآت مالية.

وكشفت التحقيقات أن الجاسوس كان على اتصال مباشر بضابطين في جهاز الموساد، حيث بدأ التعاون مع الضابط الأول الذي جنده، قبل أن يتم نقله إلى ضابط آخر يُدعى "أمير" في أوائل عام 2022.

قنوات اتصال مشفرة ودفع بالعملات الرقمية

وطلب ضباط الموساد من فكري إنشاء منصة اتصال جديدة مشفّرة لتبادل التقارير الأمنية، كما أُمر بتثبيت محفظة للعملات الرقمية على هاتفه الشخصي لتسهيل عمليات الدعم المالي.

وأظهرت الوثائق المسترجعة من أجهزته الإلكترونية وجود رسائل ومهام تنظيمية موجّهة من قبل ضباط الموساد، تتعلق بجمع معلومات مصنفة عن مواقع حساسة، ومقرات أمنية، وأسماء أفراد داخل إيران.

إحباط الشبكة ورصد الاتصالات المعقدة

وأشارت الجهات الأمنية الإيرانية إلى أنها رصدت اتصالات فكري المعقّدة مع إسرائيل من خلال إجراءات تقنية عالية الدقة، وهو ما مكّنها من تتبعه ووضع شبكته الاستخباراتية تحت المراقبة لفترة طويلة.

وتم القبض عليه في ديسمبر 2023 بعد التأكد من حجم الأنشطة التي قام بها، والتي شملت محاولات تخريبية داخل البلاد، بالتنسيق مع جهات أجنبية معادية.

الحكم النهائي والتنفيذ

وبعد استكمال التحقيقات والمراحل القضائية، أُدين إسماعيل فكري أمام القضاء الإيراني بالتجسس لصالح إسرائيل، والتعاون مع جهاز استخباراتي أجنبي بغرض تقويض الأمن القومي.

وبناءً على ذلك، أُصدر حكم الإعدام بحقه، وتم تنفيذه فجر اليوم بعد تصديق الحكم من أعلى السلطات القضائية.