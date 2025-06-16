نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تعلن مقتل 5 وإصابة أكثر من 100 في هجوم صاروخي إيراني فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف عدة مناطق داخل إسرائيل، في تصعيد عسكري خطير يأتي بعد أيام من تبادل الضربات بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، فإن الهجوم طال 4 مواقع مختلفة، دون تحديد المناطق المستهدفة بشكل رسمي حتى الآن.

صواريخ باليستية في قلب المواجهة

وأكدت مصادر أمنية أن إيران أطلقت وابلًا من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى حالة استنفار قصوى في الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وعلى رأسها منظومة "القبة الحديدية"، التي تصدت لعدد من المقذوفات، إلا أن بعضها نجح في الوصول إلى أهدافه.

تصعيد جديد في الأزمة الإقليمية

يأتي هذا الهجوم في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا واسع النطاق، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على الداخل الإيراني، وخاصة مواقع البنية التحتية الحيوية، فيما تبدو طهران عازمة على الرد بالمثل في إطار ما تصفه بـ "الدفاع عن السيادة".

ردود الفعل والجهوزية الإسرائيلية

وفيما لم يصدر بعد بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي، أكدت مصادر طبية أن الطواقم تعمل بأقصى طاقتها في نقل المصابين إلى المستشفيات، وسط مخاوف من وجود حالات خطيرة.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اجتماعات طارئة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني وتقييم الوضع الميداني.

مراقبون: التصعيد قابل للانفجار الشامل

ويرى محللون أن الضربة الإيرانية الجديدة تمثل تحولًا في مستوى المواجهة، وتزيد من احتمالات انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة، خاصة إذا ردت إسرائيل بهجوم موسّع.

وبينما لم تعلن طهران رسميًا تبنيها للهجوم حتى الآن، فإن المؤشرات الميدانية ومسار التصعيد يضعان المنطقة على شفا سيناريوهات غير مسبوقة.