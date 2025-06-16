العالم اليوم - فوز بايرن ميونيخ 10-0.. فرق سابقة دخلت التاريخ وسجلت "10"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 11:17 صباحاً - حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزا ساحقا بنتيجة 10-0 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نتيجة نادرة في كرة القدم الحديثة، لتُعيد إلى الأذهان أبرز المباريات التي شهدت انتصارات مماثلة بعشرة أهداف أو أكثر في البطولات الكبرى.

وفيما يلي أبرز تلك المباريات التي دخلت التاريخ بالرقم "10":

دوري أبطال أوروبا 1979/1980

أياكس أمستردام الهولندي 10-0 أومونيا نيقوسيا القبرصي

قدّم نادي أياكس الهولندي عرضا هجوميا مذهلا أمام أومونيا القبرصي، وانتهت المباراة بفوز كاسح 10-0. تألق النجم سورين ليربي بتسجيل خمسة أهداف، في واحدة من أكبر النتائج بتاريخ المسابقة الأوروبية.

كأس العالم 1982 في إسبانيا

هنغاريا 10-1 السلفادور

حققت هنغاريا أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات كأس العالم، عندما اكتسحت منتخب السلفادور بنتيجة 10-1 في دور المجموعات.

ورغم هذا الانتصار الكبير، فشلت هنغاريا لاحقا في التأهل إلى الدور الثاني.

كأس القارات 2013 في البرازيل

إسبانيا 10-0 تاهيتي

قدّم منتخب إسبانيا عرضا هجوميا ساحقا أمام منتخب تاهيتي في دور المجموعات، وانتهت المباراة بنتيجة 10-0. سجّل فيرناندو توريس أربعة أهداف، وأضاف ديفيد فيا ثلاثية، في مباراة أظهرت الفارق الكبير في المستوى بين الطرفين.

الدوري القطري 2018/2019

السد 10-1 العربي

في مباراة تاريخية ضمن دوري نجوم قطر، سحق نادي السد غريمه العربي بنتيجة 10-1. وخطف النجم الجزائري بغداد بونجاح الأضواء بتسجيل سبعة أهداف، ليحقق رقما قياسيا في البطولة.

كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة

بايرن ميونيخ الألماني 10-0 أوكلاند النيوزيلندي

انضمّ نادي بايرن ميونيخ إلى هذه القائمة الذهبية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 10-0، الأحد، في مباراة قدّمت فيها كتيبة البافاري أداء مذهلا يعكس هيمنتها العالمية وقدرتها على سحق أي منافس.