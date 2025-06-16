العالم اليوم - الناتج الصناعي للصين ينمو بنسبة 5.8% خلال الشهر الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 11:17 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8 بالمئة سنويا.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن قطاع التصنيع شهد نموا في الإنتاج ذي القيمة المضافة بنسبة 6.2 بالمئة سنويا خلال مايو الماضي، بفضل نمو ناتج تصنيع المعدات بنسبة 9 بالمئة ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.6 بالمئة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ككل زاد الناتج الصناعي بنسبة 6.3 بالمئة سنويا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن بيانات الناتج الصناعي في الصين تعتمد على قياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم اعمال الواحدة منها عن 20 مليون يوان سنويا (2.8 مليون دولار).

من ناحية أخرى أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7 بالمئة سنويا.

ومع استبعاد القطاع العقاري زاد الاستثمار في الأصول الثابتة خلال تلك الفترة بنسبة 7.7 بالمئة وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وزاد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بنسبة 5.6 بالمئة في حين زاد في قطاع التصنيع بنسبة 8.5 بالمئة سنويا.