نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثيرا ماتكون ظروف العمل فى بريطانيا لاتسمح للمصريين بالاحتفال بالمناسبات فى مواعيدها وذالك ماحصل فى عيد الاضحى، وقد تم الاعداد للاحتفال بتخطيط يشمل إسعاد الجميع خاصة الاطفال بأعداد العاب ومنافسات تسهم فى إسعادهم وادخال البهجة فى قلوبهم.

وتميز الاحتفال بحضور عدد كبير رجال ونساء وشباب من مختلف الأعمار.

وساهم الجميع فى إعداد الأطعمة خاصة فتة العيد ومختلف الأطعمة الأخرى والمشروبات.

وامتد الاحتفال من الثانية ظهرا وحتى غروب الشمس.

وأقيم الحفل فى حديقة الهايد بارك فى وسط لندن والتى تعتبر من اكبر واجمل الحدائق فى لندن.

وساهم فى الاعداد والإشراف على هذا الحفل الكبير كل من

ماجدة صقر

جلال دردير

أنجيلا صقر

أماني حسن

منال ابوزيد

محمد رشيدي

محمود طه