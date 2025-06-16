العالم اليوم - صاروخ إيراني يسقط قرب السفارة الأميركية في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ إيراني في محيط السفارة الأميركية في تل أبيب، دون أن يُسفر الحادث عن إصابات في صفوف الطاقم الدبلوماسي.

وقال هاكابي في بيان مقتضب: "أولويتنا القصوى هي سلامة طاقمنا، وقررنا إبقاء السفارة وملحقاتها مغلقة اليوم كإجراء احترازي"، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع التطورات الأمنية بالتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أسفر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على تل أبيب وحيفا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 87 آخرين، في حين لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بعض الإصابات كانت خطيرة، وأن مبانٍ في تل أبيب انهارت نتيجة إصابتها المباشرة بصواريخ، ما يرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

ووصفت السلطات الإسرائيلية الهجوم بأنه الأوسع منذ بداية التصعيد، حيث شملت صافرات الإنذار كافة المناطق الإسرائيلية من الجليل شمالًا إلى إيلات جنوبا.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمة الأخيرة أربكت أنظمة الدفاع الإسرائيلية، مشيرًا إلى استخدام "أسلوب جديد" في تنفيذ الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين إلى 19 منذ بدء الهجمات الإيرانية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد استقرار المنطقة بأكملها.