العالم اليوم - تراجع كبير للعملة الإيرانية مع استمرار الصراع مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر تراجع كبير للعملة الإيرانية مع استمرار الصراع مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 07:30 صباحاً - ذكرت مكاتب صرافة غير رسمية أن عملة إيران تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل فجر الجمعة ، حيث خسر الريال الإيراني نحو 12% من قيمته أمام اليورو.

وأفادت تقارير من طهران، الأحد، بأن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي تخضع للرقابة.

وذكر تجار عملة بأن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون ريال.

الريال الإيراني، الذي يعاني بالفعل من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، يواجه الآن ضغوطًا إضافية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، وغياب الثقة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. كما أن الهجمات على منشآت نفطية في طهران، قد تؤثر على قدرة إيران في الحفاظ على تدفق العملة الأجنبية من صادرات النفط.

ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية.