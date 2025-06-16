العالم اليوم - فيديو.. قتلى ومصابون في هجوم إيراني جديد على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى ومصابون في هجوم إيراني جديد على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 06:25 صباحاً - قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات، من جراء هجمة إيرانية جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وقال مراسلنا إن الهجمة الإيرانية الأخيرة "هي الأوسع حتى الآن"، مشيرا إلى سقوط صواريخ في تل أبيب وحيفا، حيث أظهرت صور انهيار مبان عدة.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 90، إضافة إلى 4 مفقودين، من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.

كما أفادت وكالة "فرانس برس"، أن انفجارات قوية سمعت في القدس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن وقوع أضرار بسبب سقوط صواريخ في عدة مواقع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وقال الجيش مخاطبا الإسرائيليين: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

كما نشر الجيش خريطة للتحذير من الصواريخ الإيرانية، مع تعليق قال فيه إن "كل دائرة حمراء على هذه الخريطة تمثل مئات الأشخاص في إسرائيل الذين يضطرون حاليا إلى الركض إلى الملاجئ بسبب الصواريخ البالستية الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "مرة أخرى، يطلق النظام الإيراني الصواريخ على إسرائيل، مستهدفا المدنيين ومجبرا العائلات المذعورة في أنحاء البلاد على حمل أطفالها والركض للاحتماء".