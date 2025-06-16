العالم اليوم - مجموعة الأهلي المصري في مونديال الأندية.. 4 "أصفار" و4 نقاط

انتم الان تتابعون خبر مجموعة الأهلي المصري في مونديال الأندية.. 4 "أصفار" و4 نقاط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يونيو 2025 04:24 صباحاً - تعادل بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي من دون أهداف في مستهل مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية، الأحد، لتعود المجموعة الأولى إلى نقطة الصفر.

وكان الأهلي المصري تعادل مع إنتر ميامي الأميركي بالنتيجة ذاتها، السبت، مما يعني فشل الفرق الأربعة في تسجيل أي أهداف في الجولة الأولى، وحصاد كل منها نقطة وحيدة.

ورغم سيطرة الفريق البرازيلي نسبيا، فرض بورتو التعادل السلبي على لقاء بالميراس.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس، الخميس، بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبورتو.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الـ16، الذي يعد أولى الأدوار الإقصائية في المونديال.